Астрономы-трансгендеры пожаловались на невозможность смены имени

Астроном Эмили Хант из Гейдельбергского университета в Германии написала открытое письмо в адрес редакции авторитетного астрономического журнала Astronomy & Astrophysics с просьбой изменить публикационную политику, которая запрещает авторам изменять свою подпись в статьях после изменения имени. Имя и фамилия ученых могут меняться по разным причинам, например, после брака. Однако невозможность изменить имя в научных публикациях вызывает наибольшие сложности у трансгендерных людей, отмечает автор петиции.

«Мы – группа ученых, озабоченных отсутствием правил, позволяющих менять имя в Astronomy & Astrophysics, где трансгендерные авторы не могут изменить его в прошлых публикациях», — говорится в открытом письме. В нем редакцию просят не только ввести новую политику, но и сделать этот процесс конфиденциальным.

«Если ученые-трансгендеры решают включить в свои работы труды, опубликованные под прошлым именем, им приходится раскрываться, как «трансам». Это ставит их под угрозу дискриминации или унижения, в частности в тех местах, где нет законных способов защиты трансгендерных людей», — говорится в письме. С 13 июня, когда было опубликовано письмо, под ним подписалось свыше 900 астрономов из разных стран мира.