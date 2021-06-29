Ученые нашли в янтаре древнего муравья с грибком в прямой кишке

Самого древнего муравья, зараженного паразитическим грибком, нашли палеонтологи из Университета штата Орегон. Возраст находки составил около 50 млн лет. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Fungal Biology.

Изучая янтарь из Балтйского региона, исследователи обнаружили ископаемого муравья-древоточца, пораженного грибом офиокордицепсом ранее неизвестного вида. Ученые назвали его Allocordyceps baltica.

В теле муравья оказалось несколько очагов поражения, один — в прямой кишке, откуда выпирала часть гриба. Если бы муравей не попал в смолу, его смерть была бы медленной и мучительной.

Современные муравьи-древоточцы до сих пор страдают от поражений кордицепсами. Грибок меняет поведение хозяина так, чтобы иметь возможность заражать других особей и распространяться. Обычно гриб прорастает через шею или голову муравья. Неясно, почему в данном случае гриб вышел из прямой кишки. Однако это могло продлить муравью жизнь — когда грибок добирается до головы, муравей быстро погибает.

На данный момент это наиболее древняя находка подобного плана, отмечают исследователи. Она позволяет узнать больше о том, когда грибы начали паразитировать на муравьях.