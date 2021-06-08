В Томской области запущено строительство атомного энергоблока БРЕСТ-300

В Россия стартовало строительство энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, залит первый бетон в фундамент реакторного отделения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что работами по введению в строй блока занимаются «Росатом» в Северске (Томская область) в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, новый энергоблок станет основой чистой и безопасной энергетики будущего, а также основой развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе.

«Фактически мы формируем здесь повестку страны до конца текущего столетия», — сказал гендиректор.

Предполагается, что применение установок типа БРЕСТ-300 позволит не допустить аварий, наподобие произошедших в Чернобыле и Фукусиме. Энергоблок должен быть запущен во второй половине 2020-х годов.

Ранее Лихачев заявил, что экологическое направление вошло в глобальную повестку «Росатома».