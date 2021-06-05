Рогозин рассказал, за что Роскосмосу могут сделать «ай-ай-ай»

Прокуроры могут сделать Роскосмосу «ай-ай-ай», если будут проводиться рискованные исследования, которые не завершатся созданием итоговой продукции. Об этом рассказал глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас в регламенте работ с бюджетными деньгами обязательно научно-исследовательская работа должна закончиться опытно-конструкторской работой. И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам «ай-ай-ай»», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что из-за этого специалисты корпорации не берутся за что-то, что может «закончиться фиаско».

Ранее Рогозин заявил, что «русский Илон Маск» уже родился. Также он назвал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.