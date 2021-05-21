Илон Маск допустил существование внеземной жизни

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, принимая участие на марафоне «Новое знание», заявил о существовании внеземной жизни, уточнив, что пока инопланетян никто не видел, сообщает РИА «Новости».

«Насколько мы знаем, [люди — это] единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков», — предположил Маск.

Американский техномагнат считает, что первостепенной задачей является развитие взаимодействия человека и искусственного интеллекта для «расширения границ сознания».

«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», — считает Маск.

На марафоне «Новое знание» также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

Мероприятие пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.