Глава Роскосмоса Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс

Глава »Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Накануне заявлялось, что китайский аппарат впервые в истории благополучно приземлился на Марсе. Миссию совершил аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун».

«Роскосмос» приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — уточняется в публикации Рогозина.

По словам главы российской госкорпорации, в 2022 году к Марсу планируется направить российско-европейскую миссию под названием ExoMars. Кроме того, Рогозин подтвердил настрой на укрепление международного сотрудничества в сфере изучения космоса.

Ранее китайское национальное космическое управление поделилось тремя новыми снимками с Марса, полученными от «Тяньвэнь-1».

В феврале стало известно, что зонд «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса.