В NASA отреагировали на первую посадку китайского зонда на Марс

Заместитель главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Цурбухен поздравил китайских коллег с успешной посадкой зонда «Тяньвэнь-1» на Марс.

Он выразил надежду на то, что китайский аппарат внесет значительный вклад в изучение соседней планеты.

«Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты», – написал Цурбухен на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Китай впервые в своей истории успешно посадил космический аппарат на поверхность Марса.

23 июля 2020 года Китай запустил к Марсу тяжелую ракету-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1». В составе миссии к соседней планете были одновременно направлены орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1» составила пять тонн.

Ранее Китайское национальное космическое управление опубликовало три новых снимка с Марса, полученных от «Тяньвэнь-1».