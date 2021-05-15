В NASA отреагировали на первую посадку китайского зонда на Марс
Заместитель главы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Цурбухен поздравил китайских коллег с успешной посадкой зонда «Тяньвэнь-1» на Марс.
Он выразил надежду на то, что китайский аппарат внесет значительный вклад в изучение соседней планеты.
«Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты», – написал Цурбухен на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Китай впервые в своей истории успешно посадил космический аппарат на поверхность Марса.
23 июля 2020 года Китай запустил к Марсу тяжелую ракету-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с исследовательским зондом «Тяньвэнь-1». В составе миссии к соседней планете были одновременно направлены орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Масса всей перелетной конструкции «Тяньвэнь-1» составила пять тонн.
Ранее Китайское национальное космическое управление опубликовало три новых снимка с Марса, полученных от «Тяньвэнь-1».