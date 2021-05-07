Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шэннон Уолкер сравнила полеты на российском и американском космических кораблях «Союз» и Crew Dragon.

Своими впечатлениями она поделилась в ходе пресс-конференции.

«Есть некоторые различия [между «Союзом» и Crew Dragon], но они не слишком значительные. Уровень перегрузки в них разный. Не хуже и не лучше, просто разный», – рассказала Уолкер.

По ее словам, при возвращении на Землю на Crew Dragon астронавты меньше времени проводят «под парашютом».

«Посадка [Crew Dragon] на воду была интересным опытом, потому что никто из нас не знал, чего ожидать. С моей точки зрения, она была немного мягче, чем посадка на землю», – добавила астронавт.

2 мая Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Космический корабль прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре 2020 года, в конце апреля текущего года ему на смену прилетел другой Crew Dragon.