Врач рассказал, с какими болезнями связаны судороги

Судороги чаще всего случаются при эпилептических припадках и нарушениях тонуса мышц. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов, пишет «360.tv».

По его словам, наиболее опасны судороги мышц лица, головы, шеи и рук.

«Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак», — сказал Андрусов.

Врач подчеркнул, что чаще всего судороги бывают в ногах. Обычно это объясняется ортопедическими проблемами или перегрузкой мышц, хотя пациенты, как правило, сразу идут к флебологу, думая, что у них проблемы с венами.

Также Андрусов посоветовал следить за уровнем витаминов, в том числе калия и магния, потому что это самые важные вещества для обмена веществ. При их недостатке также может случаться спазм.

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