Рогозин подтвердил перенос пуска «Союза»

Ракета «Союз» будет запущена с космодрома Байконур утром в понедельник, 22 марта. Об этом написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Facebook.

«На понедельник», — написал Рогозин.

Точное время запуска «Союза-2.1а» остается неизвестным.

Ранее о новой дате пуска рассказал источник.

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами должна была стартовать с космодрома в субботу, 20 марта. Однако Роскосмос заявил о переносе пуска на резервный день. В корпорации отметили, что причиной переноса стали технические неполадки.