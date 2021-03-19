Исследование: «британский» штамм COVID-19 более смертелен, чем оригинальный вирус

Власти Швейцарии рассказали об исследованиях, которые показали большую степень опасности новых штаммов короанвируса по сравнению с оригинальным вирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе отметила, что у таких мутаций, среди которых также присутствует «британский» штамм, показатели смертности выше, чем у оригинального вируса.

По ее словам, раньше многие стороны выступали с противоположными заявлениями.

«У нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%», — сказала Берсе.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрирована тест-система для выявления «британского штамма» COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.