Пропавшую школьницу нашли изнасилованной и брошенной без сознания на обочине дороги

В Индии таксисты жестоко изнасиловали школьницу и выбросили на обочину дороги
Shutterstock/271 EAK MOTO

Прогулка к одной из достопримечательностей закончилась для 15-летней девушки изнасилованием. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Харьяна. Ученица десятого класса вышла из дома за продуктами и пропала. Родные заметили, что школьница долго не возвращается, и забили тревогу. Позже ее нашли на обочине дороги без сознания.

Спустя некоторое время она рассказала, что по дороге в магазин встретила двух молодых людей в возрасте 20 и 24 лет. Они снимали жилье неподалеку и общались с пострадавшей.

Девушку пригласили поехать к местной достопримечательности на их машине, так как мужчины были таксистами. В салоне они дали пострадавшей алкоголь, затем отвезли в безлюдное место и изнасиловали.

Родители школьницы обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, молодых людей поймали. Машину, в которой произошел инцидент, у них изъяли.

Ранее таксист в Сочи украл деньги у пьяной пассажирки.

 
