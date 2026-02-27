Турист упал со скалы в Германии, спасая свой телефон за €150

В Германии турист пытался достать смартфон, упавший в ущелье, и сорвался со скалы

В горах Германии турист упал в расщелину, пытаясь спасти свой мобильный телефон. Об этом пишет Bild.

Несчастный случай произошел днем в среду, 25 февраля, в Саксонской Швейцарии. 39-летний турист с тремя спутниками совершал поход через знаменитые скалы Бастай, расположенные недалеко от курортного города Ратен в Саксонии.

В какой-то момент мобильный телефон мужчины, Xiaomi Redmi стоимостью около €150, выскользнул из его рук и покатился вниз по крутому склону. Турист ненадолго замешкался и перелез через ограждение моста Бастай. Он пытался дотянуться до своего гаджета, но внезапно поскользнулся на мокром и крутом склоне, скатился на 15 метров вниз и оказался в расщелине.

Его спутники вызвали скорую помощь. На место крушения прибыли горноспасательная служба, Немецкий Красный Крест (ДРК) и полиция. Спасатели спустились к тяжело раненому, но находящемуся в сознании мужчине и оказали ему первую помощь. Затем пострадавшего вытащили через верхушки деревьев, доставили на борт вертолета и госпитализировали в больницу.

Его мобильный телефон также был найден, остался ли он в рабочем состоянии, не уточняется.

