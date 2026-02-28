Размер шрифта
Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумным

Трамп назвал безумным продолжение украинского конфликта после слов Зеленского
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал безумным продолжение конфликта на Украине после слов его украинского коллеги Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ с подконтрольной Киеву части Донбасса.

«Безумие, что эта война продолжается», — сказал глава Белого дома журналистам.

25 февраля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Издание Axios сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием беседы, что лидер Соединенных Штатов требует скорейшего завершения конфликта.

Кроме того, по информации издания, Трамп и Зеленский обсудили возможную трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. Киев не раз настаивал на необходимости подобной встречи для урегулирования разногласий по территориальному вопросу.

В последнее время Зеленский неоднократно и в различных формах отказывался выводить ВСУ с занимаемой части Донбасса. В частности, он называл это «чушью собачьей» и предупреждал, что такой сценарий может вызвать раскол внутри страны. Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим», заявлял украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля.

 
