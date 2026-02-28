Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумным

Президент США Дональд Трамп назвал безумным продолжение конфликта на Украине после слов его украинского коллеги Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ с подконтрольной Киеву части Донбасса.

«Безумие, что эта война продолжается», — сказал глава Белого дома журналистам.

25 февраля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Издание Axios сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием беседы, что лидер Соединенных Штатов требует скорейшего завершения конфликта.

Кроме того, по информации издания, Трамп и Зеленский обсудили возможную трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. Киев не раз настаивал на необходимости подобной встречи для урегулирования разногласий по территориальному вопросу.

В последнее время Зеленский неоднократно и в различных формах отказывался выводить ВСУ с занимаемой части Донбасса. В частности, он называл это «чушью собачьей» и предупреждал, что такой сценарий может вызвать раскол внутри страны. Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим», заявлял украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля.