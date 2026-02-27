Буданов: на территории России должно быть создано несколько государств

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского и экс-руководитель ГУР Кирилл Буданов хочет разделить Россию на несколько отдельных государств. Об этом чиновник заявил в беседе с ливанским изданием Al Modon.

«На ее [России] территории должно быть создано несколько региональных национальных государств», – заявил он.

Буданов утверждает, что это необходимо для гарантии безопасности как Украины, так и европейских стран. Он подчеркнул, что Киев должен создать для этого подходящие предпосылки, и назвал Украину «щитом Европы».

До этого Буданов заявил о планах Киева вернуть под свой контроль все ранее утерянные территории. Согласно его высказываниям, подобный исход неизбежен, поскольку территориальный вопрос имеет первостепенное значение.

Ранее Буданов высказался об ударе по центрам принятия решений России.