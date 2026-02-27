Власти заявили, что взрыв в доме в Москве не повлиял на несущие конструкции

Префектура ЮЗАО: взрыв в доме в Южном Бутово не повлиял на несущие конструкции

Взрыв в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово не повлиял на несущие конструкции. Об этом сообщила «Газете.Ru» префектура ЮЗАО.

Там рассказали, что на месте инцидента по адресу ул. Кадырова, д. 8к3 работают городские службы. В результате взрыва пострадали оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат.

«Инцидент на несущие конструкции дома не повлиял», — говорится в заявлении.

В префектуре добавили, что поврежденная фасадная плита будет демонтирована.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

