Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Власти заявили, что взрыв в доме в Москве не повлиял на несущие конструкции

Префектура ЮЗАО: взрыв в доме в Южном Бутово не повлиял на несущие конструкции
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Взрыв в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово не повлиял на несущие конструкции. Об этом сообщила «Газете.Ru» префектура ЮЗАО.

Там рассказали, что на месте инцидента по адресу ул. Кадырова, д. 8к3 работают городские службы. В результате взрыва пострадали оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат.

«Инцидент на несущие конструкции дома не повлиял», — говорится в заявлении.

В префектуре добавили, что поврежденная фасадная плита будет демонтирована.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

Ранее три человека пострадали после взрыва газа в Дмитрове.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!