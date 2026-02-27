Размер шрифта
Решение о признании Pussy Riot экстремистской организацией вступило в силу

Мосгорсуд утвердил признание группы Pussy Riot экстремистской организацией
Global Look Press

Решение о признании объединения «Панк-группа «Pussy Riot» экстремистской и запрете ее деятельности в России вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

27 февраля 2026 года Московский городской суд рассмотрел апелляции на решение Тверского районного суда Москвы по данному вопросу. Административная коллегия Мосгорсуда оставила решение нижестоящей инстанции без изменений.

Иск с требованием о признании группы экстремистской организацией ранее подала в суд Генпрокуратура РФ. В нем было указано, что поводом стали акции, представляющие угрозу для безопасности государства. По данным ТАСС, в качестве конкретных примеров были упомянуты панк-молебен в храме Христа Спасителя в 2012 году и акция на поле во время финальной игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot экстремистской организацией.

 
