Кубок чемпионата мира по футболу доставлен в Мексику

Кубок чемпионата мира по футболу — 2026 доставили в Мексику

Кубок чемпионата мира по футболу 2026 года привезли в Мексику, церемония его встречи прошла в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса. Об этом сообщили в МИД страны.

«Мексика готова принять гостей со всех уголков мира с теплотой, организованностью, безопасностью и уважением. Мексика — это страна, которая действует через институты, живет в условиях правового государства», — указал министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте.

22 февраля стало известно, что в Мексике был захвачен глава картеля «Новое поколение Халиско» Рубен Немесио Осегера Сервантес, после чего в стране начались беспорядки.

24 февраля появилась информация, что матчи предстоящего чемпионата мира по футболу могут быть перенесены из Мекскики из-за войны силовых структур с наркокартелями. По информации СМИ, чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) начали прорабатывать различные варианты на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Ожидается, что вопрос переноса матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 18 июля, на нем не выступит сборная России по футболу.

Ранее в ФИФА заявили о доверии к странам-организаторам ЧМ-2026.