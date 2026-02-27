В Калининградской области задержали регионального министра

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра по молодежной политике Калининградской области Анну Мусевич и ее супруга Никиту Мусевича. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.

Там заявили, что местное правительство оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнять обязанности министра будет ее заместитель — Анна Высоцкая.

Согласно информации, опубликованной в картотеке центрального районного суда Калининграда, 27 февраля поступили материалы в порядке досудебного производства в отношении Мусевич и ее мужа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). В субботу суд изберет меру пресечения в отношении задержанных.

До этого под уголовное дело попал экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев. По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой», гендиректором которой был Кобытев после ухода с министерского поста, получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка. На эти цели было выделено 260 млн рублей.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.