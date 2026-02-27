«Ничья была бы более закономерна»: ветеран «Зенита» об игре с «Балтикой»

Экс-игрок Лепехин о матче «Зенита» и «Балтики»: ничья была бы более закономерна

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что ему понравился матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Ожидал такой матч. «Балтика» сохранила прошлогодний настрой, движение. Такое же крепкая и неуступчивая команда. «Зенит» же уверенно смог выходить из-под прессинга «Балтики». Первая игра в Калининграде была хуже. «Зенит» сегодня сыграл достойно. Наверное, ничья была бы более закономерна», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Зенита». Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энирке, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова. На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой. Этот матч стал первым в РПЛ после зимней паузы.

В турнирной таблице РПЛ петербургский клуб поднялся на первое место, набрав 42 очко. Калининградская команда расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В 20-м туре национального первенства «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом», стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Балтика» на день раньше в выездном матче сразится с «Ростовом», игра начнется в 16:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Балтика» пожалуется на судейство в матче с «Зенитом».