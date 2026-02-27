Размер шрифта
Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о разговоре с Путиным, не уточнив дату его проведения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил о разговоре с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разговаривал с Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война уже закончилась», — сказал Трамп в разговоре с журналистами у Белого дома.

При этом американский лидер не уточнил, когда именно состоялся разговор.

Вечером 25 февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание Axios сообщило, что американский президент требует скорейшего завершения военного конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, Трамп пообещал содействовать организации трехсторонней встречи с участием Путина.

27 февраля замглавы офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что в Киеве допускают проведение встречи глав России, США и Украины до конца марта, если переговоры по урегулированию конфликта будут развиваться успешно.

Ранее спецпосланник США пообещал, что в ближайшие недели появятся «хорошие новости» по урегулированию конфликта на Украине.

 
