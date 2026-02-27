Размер шрифта
В Татарстане шестеро участников массовой драки получили реальные сроки

Шестеро человек получили сроки за избиение двух посетителей кафе в Татарстане
Прокуратура Татарстана

В Татарстане шестерых человек осудили по делу о жестоком избиении посетителей кафе, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 27 октября 2024 года в Заинске и попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по записи, пьяная компания беспричинно проявила агрессию к двум мужчинам. Они наносили им удары руками, ногами и даже стеклянными бутылками. В результате один потерпевший получил легкие травмы, а второй — переломы ребер.

Действия подсудимых квалифицированы как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Каждый из нападавших получил от двух до трех с половиной лет колонии общего режима. Двое осужденных были взяты под стражу в зале суда.

Сегодня московский суд арестовал шестерых человек после массовой драки в ТЦ «Щука». Граждан РФ сочли виновными в мелком хулиганстве (1 ст. 20.1 КоАП РФ). Каждый из них получил наказание в виде административного ареста.

Ранее ссора соседей из-за громкой музыки в Карелии обернулась дракой со стрельбой.

 
