Мужчина залез в чужую машину, убегая от двух агрессивных индеек

Канадцу пришлось залезть в машину к незнакомке из-за двух агрессивных индеек

Житель Канады спасся от нападения индеек, запрыгнув в машину незнакомки. Об этом сообщает UPI.

В прошлый четверг Майкл Бургон заметил двух индеек, преследующих его, когда находился в районе перекрестка Принс-оф-Уэльс-Драйв и Херон-Роуд в Оттаве.

«Я увидел пару индеек. Я не придал этому особого значения. <...> А потом они начали нападать на меня», — рассказал Бургон в эфире местного телевидения.

Мужчина пытался убежать от птиц, попутно забрасывая их снегом, но они почти догнали его, поэтому канадец запрыгнул в оказавшуюся поблизости машину. По его словам, владелица авто сама предложила ему помощь.

Бургон отметил, что на следующий день он снова столкнулся с двумя индейками, но теперь был лучше подготовлен и поэтому решил стоять на месте. На этот раз птицы не стали преследовать мужчину.

«Мы немного посмотрели друг на друга, а потом я медленно отступил назад, оставаясь лицом к ним, и они просто проигнорировали меня. Похоже, мы достигли перемирия», — заключил герой новостей.

Ранее мужчина проник в чужой дом, съел колбасу и улегся спать в постель хозяйки, думая, что играет в компьютерную игру.