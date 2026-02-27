Размер шрифта
«Видят, что у нас проблемы»: российская теннисистка о смене гражданства

Теннисистка Чараева: другие федерации видят, что у нас проблемы, хотят помочь
Mark Crist/IMAGO/Matrix Images/Global Look Press

Российская теннисистка Алина Чараева призналась, что ей поступают предложения о смене спортивного гражданства, однако она пока не собирается уходить под другой флаг. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«На данный момент какие-то предложения есть. Федерации других стран видят, что у нас есть проблемы, хотят помочь. Но я пока что не думаю об этом, не рассматриваю. Хочу больше сфокусироваться на теннисе, рейтинге, планах», — отметила она.

23-летняя Чараева — победительница одного турнира WTA 125, и финалистка одного турнира WTA 125 в одиночном разряде; победительница четырнадцати турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев не сумел выйти в финал турнира в Дубае.

 
