Тренера по хоккею приговорили к 300 годам тюрьмы за насилие над воспитанниками

В США тренер получил рекордный срок за насилие над тремя юными хоккеистами

В США тренер хоккейной команды был приговорен к 300 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над юными спортсменами. Об этом сообщает KRTV.

По данным издания, 48-летний Джейми Лесли Джеймс, бывший тренер детской хоккейной команды из штата Монтана, попал под суд по обвинению в сексуальном насилии над тремя мальчиками в возрасте 8-9 лет.

В 2019-2021 годах педофил совращал жертв во время спортивных сборах. Акты насилия происходили в отеле, дома, а также на лодке во время кемпинга.

Джеймс отрицал вину, но показания жертв убедили присяжных. Один из пострадавших заявил, что мужчина насиловал его под предлогом измерения температуры, а другому мальчику тренер обещал, что этот опыт «сделает его быстрее» других игроков.

Тренер был признан виновным по шести пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений и лишен на условно-досрочное освобождение в течение как минимум 60 лет.

Он получил 100 годам тюремного заключения по каждому из шести пунктов обвинения в сексуальных отношениях без согласия, но половина сроков будет отбываться одновременно, поэтому общий срок заключения составил 300 лет.

