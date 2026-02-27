Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Тренера по хоккею приговорили к 300 годам тюрьмы за насилие над воспитанниками

В США тренер получил рекордный срок за насилие над тремя юными хоккеистами
sportoakimirka/Shutterstock/FOTODOM

В США тренер хоккейной команды был приговорен к 300 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над юными спортсменами. Об этом сообщает KRTV.

По данным издания, 48-летний Джейми Лесли Джеймс, бывший тренер детской хоккейной команды из штата Монтана, попал под суд по обвинению в сексуальном насилии над тремя мальчиками в возрасте 8-9 лет.

В 2019-2021 годах педофил совращал жертв во время спортивных сборах. Акты насилия происходили в отеле, дома, а также на лодке во время кемпинга.

Джеймс отрицал вину, но показания жертв убедили присяжных. Один из пострадавших заявил, что мужчина насиловал его под предлогом измерения температуры, а другому мальчику тренер обещал, что этот опыт «сделает его быстрее» других игроков.

Тренер был признан виновным по шести пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений и лишен на условно-досрочное освобождение в течение как минимум 60 лет.

Он получил 100 годам тюремного заключения по каждому из шести пунктов обвинения в сексуальных отношениях без согласия, но половина сроков будет отбываться одновременно, поэтому общий срок заключения составил 300 лет.

Ранее учительница растлила ученика и подговаривала его расправиться с ее мужем.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!