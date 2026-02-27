Размер шрифта
Квартира из дела экс-замглавы МО РФ Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка

РИА: квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка
Илья Питалев/РИА Новости

Квартира бывшей жены Тимура Иванова в центре Москвы находится в ипотеке у банка, по заявлению которого бывший заместитель министра обороны РФ был признан банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на квартиру экс-супруги Иванова площадью 317 квадратных метров наложен арест. Судебное постановление было выдано в июне прошлого года. Утверждается, что на квартире есть еще одно ограничение — ипотека, а договор о получении кредита был выдан в 2023 году.

В феврале Мосгорсуд отменил обращение в доход государства части имущества, ранее конфискованного по делу Тимура Иванова. 5 декабря прошлого года суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Иванова и его близких имущества на сумму 1,2 млрд рублей. В ходе судебного заседания стало известно, что экс-заместитель министра обороны владел тремя компаниями — ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно», а также принадлежащим им имуществом.

Ранее экс-замглавы Минобороны Иванов получил новый иск.

 
