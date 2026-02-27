Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства взрыва на юго-западе Москвы

Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства взрыва в многоквартирном доме в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате происшествия пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

«В ближайшее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета приступят к осмотру места происшествия», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

Ранее три человека пострадали после взрыва газа в Дмитрове.