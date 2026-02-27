Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал ахиней слова украинского лидера Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь о заявлении главы Украины, в котором он призвал мировое сообщество признать украинский статус полуострова.

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — сказал Чегринец.

По его словам, Крым был, есть и будет территорией России, а «все остальное — от лукавого».

10 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевым торгом утверждение Зеленского об отказе признавать Крым российским. По мнению Константинова, украинские власти сознательно делают «такие вбросы», чтобы добиться от западных партнеров новые активы и деньги. По мнению депутата, Зеленский своими провокационными заявлениями надеется оттянуть переговоры по украинскому урегулированию до начала выборов в конгресс США.

Крым присоединился к Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение в состав российского государства.

Ранее в США спрогнозировали действия России в случае отказа Украины от мира.