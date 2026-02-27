Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о статусе полуострова

Запмпред ОП Крыма Чегринец назвал ахинеей слова Зеленского о статусе полуострова
РИА «Новости»

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал ахиней слова украинского лидера Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь о заявлении главы Украины, в котором он призвал мировое сообщество признать украинский статус полуострова.

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — сказал Чегринец.

По его словам, Крым был, есть и будет территорией России, а «все остальное — от лукавого».

10 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевым торгом утверждение Зеленского об отказе признавать Крым российским. По мнению Константинова, украинские власти сознательно делают «такие вбросы», чтобы добиться от западных партнеров новые активы и деньги. По мнению депутата, Зеленский своими провокационными заявлениями надеется оттянуть переговоры по украинскому урегулированию до начала выборов в конгресс США.

Крым присоединился к Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение в состав российского государства.

Ранее в США спрогнозировали действия России в случае отказа Украины от мира.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!