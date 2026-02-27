Размер шрифта
Петербурженка избивала новорожденную дочь бутылкой и коляской

В Петербурге суд приговорил молодую мать к реальному сроку за истязание младенца
В Санкт-Петербурге женщину отправили в колонию за истязание маленькой дочери, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Петербуженка Кристина Яковлева стала матерью в 2024 году и уже в ноябре, оказавшись наедине с дочерью, стала применять к ней силу. Находясь в квартире и во дворе дома, она била ребенка, кричала на него, а однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла дочери многочисленные удары бутылкой и коляской.

Также мать неоднократно оставляла дочь под надзором родственников и знакомых, фактически возлагая на них свои обязанности по уходу за ней. Невский районный суд признал Яковлеву виновной в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении.

Подсудимая утверждала, что ударила свою дочь лишь один раз, и признала вину частично. По решению суда она проведет в колонии 4,5 года и должна заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее отец сломал трехмесячному сыну девять костей за громкий плач.

 
