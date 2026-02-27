Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял европейское ядерное оружие

Зеленский: я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии. Слова политика приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало», – заявил он.

Российская Служба внешней разведки 24 февраля распространила информацию о намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость самостоятельной разработки Киевом ядерного арсенала. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права.

Позже официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера опроверг данную информацию. Он подчеркнул приверженность Великобритании усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!