Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял европейское ядерное оружие

Зеленский: я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии. Слова политика приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало», – заявил он.

Российская Служба внешней разведки 24 февраля распространила информацию о намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость самостоятельной разработки Киевом ядерного арсенала. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права.

Позже официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера опроверг данную информацию. Он подчеркнул приверженность Великобритании усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.