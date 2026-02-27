Размер шрифта
Зеленский признал давнюю нехватку живой силы в ВСУ

Зеленский признал дефицит военных ВСУ, который продолжается не один год
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что украинские войска на протяжении нескольких лет испытывают дефицит личного состава.

«Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год», — сказал украинский лидер.

Зеленский признал, что военнослужащие устали, а проводимых ротаций недостаточно. По его словам, ежемесячная мобилизация на Украине составляет около 30–34 тысяч человек, тогда как в России этот показатель примерно на 10 тысяч выше. Он также отметил, что из-за усталости личного состава моральный дух в войсках значительно снижается, назвав это понятным явлением.

24 февраля немецкая газета Junge Welt писала, что Зеленский заявил о намерении трансформировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по примеру России и призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии.

Таким образом, украинский президент косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной уличной вербовки «потерпела неудачу и, как минимум, не оправдала военных ожиданий».

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».

 
