Из дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, эвакуировали 150 человек

ТАСС: на юго-западе Москвы эвакуировали 150 человек из дома, где произошел взрыв

Из многоквартирного дома в московском районе Южное Бутово, где произошел взрыв, эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Из дома эвакуировались порядка 150 человек. Их временно разместили в школе, находящейся рядом с домом», — говорится в сообщении.

В префектуре юго-западного административного округа сообщили, что в школе №1492 открыт пункт временного размещения.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.

Ранее три человека пострадали после взрыва газа в Дмитрове.