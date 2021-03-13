Роскосмос показал фотографии нового дизайна ракет «Союз»

Госкорпорация Роскосмос обнародовала фотографии нового дизайна ракет «Союз». Публикации размещены на сайте корпорации.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз» впервые изменит дизайн.

Отмечается, что ракета «Союз-2» с новым дизайном будет запущена на орбиту 20 марта 2021 года.

Согласно опубликованной публикации со сборкой ракеты, она выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевой окантовкой.

Ракета приобрела такую цветовую гамму для пуска с южнокорейским спутником по программе «Главкосмос пусковые услуги».