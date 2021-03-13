Роскосмос показал фотографии нового дизайна ракет «Союз»
Анна Светлова
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Госкорпорация Роскосмос обнародовала фотографии нового дизайна ракет «Союз». Публикации размещены на сайте корпорации.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз» впервые изменит дизайн.
Отмечается, что ракета «Союз-2» с новым дизайном будет запущена на орбиту 20 марта 2021 года.
Согласно опубликованной публикации со сборкой ракеты, она выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевой окантовкой.
Ракета приобрела такую цветовую гамму для пуска с южнокорейским спутником по программе «Главкосмос пусковые услуги».
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