В настоящее время в Роскосмосе идет обсуждение конфигурации и орбиты новой орбитальной станции, которая разрабатывается в России. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также сообщил, что на 2022 год запланирован запуск к Марсу марсохода «ЭкзоМарс» российско-европейской миссии.

Ранее Рогозин заявлял, что РФ создаст новую околоземную орбитальную станцию.