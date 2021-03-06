Рогозин поблагодарил США за «пинок»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил Соединенные Штаты за «пинок», в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги «Роскосмоса».

В своем Telegram-канале Рогозин прокомментировал данные о том, что NASA в разы увеличило стоимость услуг по доставке грузов.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело», — добавил Рогозин.

Он считает, что рынок на самом деле не «отстимулировали», а «зачистили от всех неамериканских конкурентов» и решили вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется).

Ранее Рогозин рассказал об отличиях Роскосмоса и НАСА.