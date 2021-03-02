Археологи: вымирание крупных животных увеличило мозг человека вдвое

Вымирание крупных животных привело к росту человеческого мозга, выяснили археологи из Тель-Авивского университета. Исследование было опубликовано в журнале Quaternary Journal.

2,6 млн лет назад средняя масса тела животных в Африке составляла более 400 кг, что делало их легкой добычей. Однако со временем крупные животные вымерли, и габариты потенциальной добычи уменьшились на 90%, что заставило людей изобретать хиртые способы поймать животное.

По мере того, как человек учился охотиться на мелких и быстрых животных, он развивал когнитивные способности, что привело к увеличению объема мозга с 650 до 1500 см3.

Охота на маленькую и подвижную добычу требует физиологии, адаптированной к погоне, а также создания более совершенных охотничьих инструментов, быстрого принятия решений, понимания поведения животных — и все это требует развитого мозга, поясняют ученые. Когда размер добычи стал уменьшаться, у людей появились новые виды оружия, например, лук и стрелы, а также они начали одомашнивать собак. Со временем, когда охотой стало уже невозможно прокормиться, общество перешло к сельскому хозяйству. После этого объем мозга уменьшился до 1300-1400 см3 — пропала необходимость в выдающихся когнитивных способностях для успешной охоты.

Мозг шимпанзе, чей образ жизни не менялся на протяжении миллионов лет, при этом остался прежним, отмечают исследователи. Развитие мозга людей же подтолкнула необходимость искать новые решения, чтобы выжить.