Ученый назвал сроки проявления города-миллионника на Марсе

Постоянное присутствие людей на Марсе станет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году на Красной планете может появиться первый город-миллионник, заявил президент «Марсианского общества», инженер Роберт Зубрин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт оценил планы американского предпринимателя Илона Маска, который заявлял о намерении начать пилотируемые полеты на Марс к 2026 году. По мнению Зубрина, такие полеты станут возможными к 2030 году, однако до этого Маск сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом и начать автоматизированное строительство базы.

Слишком амбициозной российский ученый счел и цель Маска отправить миллион людей на Красную планету к 2050 году.

«Мы можем отправить к этому времени одну тысячу людей, они создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности на Марсе для того, чтобы была возможность поддерживать жизнедеятельность большего числа людей», – добавил Зубрин.

Он отметил, что человеческий город может появиться на Марсе к 2070 году, а городом-миллионником он может стать к 2100.

Ранее американский марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.

В Кремле назвали посадку на Марс американского аппарата достоянием человечества.