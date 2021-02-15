Роскосмос в 2021 году запустит 12 ракет «Союз-2»

Роскосмос в текущем году запустит с космодрома Байконур в Казахстане 12 ракет «Союз-2». Об этом заявил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет как о федеральных пусках, так и о коммерческих - OneWeb.

Он также отметил, что в настоящее время площадка полностью готова для пусков, боевой расчет в наличии и ждет выполнения работы.

Ранее 15 февраля сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) запас российской еды и заплатки для трещин.