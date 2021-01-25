Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

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Врач нейрофизиолог Александр Будик рассказал о способах восстановить обоняние после COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».

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