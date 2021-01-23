Ученые обнаружили, что организм «помнит» коронавирус

Ученые из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики выяснили, что организм человека помнит перенесенные коронавирусы, что может помочь в борьбе с SARS CoV-2. Исследование опубликовал сайт Cell Reports Medicine.

Ученые проанализировали, как иммунитет отвечает на несколько коронавирусов. Выяснилось, что SARS-CoV-2 вызывает реакцию антител, которые появились после перенесенного ранее коронавируса.

«А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — приводятся слова инфекциониста и одного из авторов исследования Джона Алтина.

Ученые считают, что результаты помогут разработать новые способы диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее на Украине коронавирус за сутки подтвердился почти у пяти тысяч человек.