Гинцбург рассказал о работе над единой вакциной от гриппа и COVID-19

Директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к концу 2022 года в России может появиться комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, технология профилактических препаратов уже существует, в настоящий момент ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудителя COVID-19.

«Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы», — объяснил Гинцбург.

Он добавил, что клинические испытания подобной вакцины начнутся в начале 2022 года.

Ранее о разработке вакцины, защищающей и от коронавируса и от гриппа, сообщал и генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. В начале ноября 2020 года «Вектор» начал испытывать такой препарат на животных.

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