Рогозин и Роскосмос разошлись в данных о численности группировки спутников
Антон Демидов
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российская орбитальная группировка гражданского назначения, которая управляется госкорпорацией, насчитывает 96 аппаратов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в настоящее время на орбите находятся 96 аппаратов Роскосмоса.
«Есть еще аппараты Минобороны, понятно, у Роскосмоса — 96», — заявил Рогозин.
Ранее госкорпорация сообщила, что российская орбитальная группировка гражданского назначения насчитывает 99 спутников.
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