Рогозин и Роскосмос разошлись в данных о численности группировки спутников

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российская орбитальная группировка гражданского назначения, которая управляется госкорпорацией, насчитывает 96 аппаратов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время на орбите находятся 96 аппаратов Роскосмоса.

«Есть еще аппараты Минобороны, понятно, у Роскосмоса — 96», — заявил Рогозин.

Ранее госкорпорация сообщила, что российская орбитальная группировка гражданского назначения насчитывает 99 спутников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рогозин анонсировал пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный

— Рогозин анонсировал отправку российского аппарата на Луну

— Рогозин: Россия выполнила в 2020 году меньше пусков, чем планировалось