Вирусолог оценил опасность британского штамма COVID-19

Вирусолог Центра Гамалеи Виктор Зуев оценил опасность британского штамма COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, отличительной особенностью нового штамма является его заразность, если заболевший британским штаммом чихнет, то заразит не трех человек, а двенадцать.

Больше отличий между ними не существует, поэтому разработанные вакцины будут действенны против нового штамма.

Зуев также призвал соблюдать меры предосторожности, а именно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вакцинироваться, чтобы побороть новое заболевание.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.