Центр Гамалеи пока не получал образец «британского» штамма коронавируса

Директор Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что они пока не получали образец «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, нам никто ничего не передавал»,— сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получил ли центр Гамалеи новый штамм.

По его словам, ученые, изучив штамм, могли бы понять, как сыворотка крови привитых нейтрализует вирус.

Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» защищает в том числе и от «британского» штамма COVID-19.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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