Pfizer подала заявку на сертификацию вакцины от коронавируса в Японии
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американская компания Pfizer подала заявку на сертификацию своей вакцины от коронавируса в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, сообщает японское агентство «Киодо».
В случае одобрения вакцинация может начаться в марте следующего года, отмечает агентство. По его данным, Япония уже договорилась с Pfizer о поставке 120 миллионов доз вакцины.
Ранее экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech одобрили Великобритания и США.
За весь период пандемии в Японии выявлено более 190 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них более 2 тысяч — с летальным исходом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Анафилактический шок: вакцина Pfizer и BioNTech вызвала опасную реакцию
— В США разрешили использование вакцины Pfizer