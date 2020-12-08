Единственный в 2020 году пуск с Восточного отложен

Единственный в 2020 году космический запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2» с 36 британскими спутниками OneWeb отложен, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По их данным, пуск отложен с 17 на 18 декабря по причинам, не связанным с техникой. При этом истинная причина не называется.

Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, однако из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.

Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19. На сегодняшний день выполнено три пуска.

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