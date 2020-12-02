Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Ученые из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Ранее стало известно, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова провела совещание с венгерской делегацией по российской вакцине.
Отмечается, что в ходе визита венгерские специалисты посетят учреждения здравоохранения Москвы, в которых проводились клинические исследования, а также само производство «Спутник V».
Кроме того, делегация ознакомится с разработкой, исследованиями и производством препарата на всех этапах.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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