Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»

Ученые из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова провела совещание с венгерской делегацией по российской вакцине.

Отмечается, что в ходе визита венгерские специалисты посетят учреждения здравоохранения Москвы, в которых проводились клинические исследования, а также само производство «Спутник V».

Кроме того, делегация ознакомится с разработкой, исследованиями и производством препарата на всех этапах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Делегация из Венгрии приехала в Россию, чтобы ознакомиться с вакциной «Спутник V»

— Россия проведет в ООН презентацию вакцины «Спутник V»