Китай намерен построить собственную орбитальную станцию

Китай собирается с 2021 года начать строительство своей орбитальной космической станции, заявил заместитель руководителя проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан. Его слова передает РИА «Новости».

«Со следующего года мы собираемся начать выполнять пуски в рамках миссии по строительству космической станции нашей страны», — сообщил Цюй Игуан.

Станция получит название «Тяньгун», в переводе на русский язык — «Небесный дворец». На ней одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа.

Планируется, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого будет выполнено 12 миссий.

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