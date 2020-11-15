Врач рассказала о скрытых последствиях коронавируса

Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова заявила, что коронавирусная инфекция может приводит к поражениям поджелудочной железы и развитию диабета, передает РИА «Новости».

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — сказала Шестакова.

Она добавила, что малоподвижный образ жизни во время пандемии может вызывать ожирение, которое способствует тяжелому течению инфекции.

Шестакова также подчеркнула, что коронавирус активно проникает в организм при высоком уровне сахара в крови, что может вызвать диабет даже после излечения от COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших COVID-19, 37 млн из них выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались.

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