Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» тестов на коронавирус

Результат тестирования на коронавирус может оказаться ни положительным, ни отрицательным. Об этом в интервью Sputnik рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов.

«Сомнительный результат – тот, который попадает в «серую зону» тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои «серые зоны», свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в «серую зону», то он и не положительный, и не отрицательный», — сказал врач.

По его словам, «серый» результат можно получить, если пренебречь подготовкой к тестированию и прийти на анализ сытым.

«Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак», — пояснил Викулов.

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